Iago Falque resta a Torino per scegliere il futuro. Le possibili destinazioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Torino ripartire subito è necessario anche per gli obblighi imposti dal calendario. Dopo il clamoroso crollo interno di sabato sera, infatti, da ieri è cominciata la mini-volata verso la partita con il Milan di domani sera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Deciso il ritiro subito dopo la sconfitta con l’Atalanta, individuata una piazza fuori Torino anche per motivi di ordine pubblico considerando il clima particolarmente teso - riporta il Corriere di Torino - ieri il gruppo di Mazzarri ha svolto una sessione di scarico per chi ha giocato sabato e tecnico-tattica per tutti gli altri. Fuori dai convocati gli infortunati Ansaldi, Baselli e Zaza, ma anche Parigini e soprattutto Iago Falque ormai pronti a lasciare la squadra: lo spagnolo in particolare dovrà sciogliere al più presto le riserve sul suo futuro, conteso com'è da SPAL, Genoa, il ritorno in Liga (Espanyol, Villarreal o Celta) o l’esperienza negli Emirati Arabi.