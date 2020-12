Ibra: "Non mi è andata giù venire via dal Barcellona. Quali erano i problemi? Lì ho fatto l'uomo"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato “Ero molto contento di venire al Milan, a Barcellona era un momento così così. Lì parlava uno e diceva una cosa, dall’altro era differente. Se non mi è andata giù? Non ho ancora risposte quale fosse il vero problema, è quello che non capisco ancora oggi. Se c’erano problemi potevano risolversi. Sono stato io uomo dicendo “me ne vado”, risolvendo cose che non sapevo. C’era il Milan, più altre squadre, ma io conoscevo Milano dai tempi dell’Inter, la città mi piace tanto. Quando ti chiama un grande club come il Milan, se ti richiede, è normale che ti stimola e significa qualcosa. La squadra che c’era, i calciatori che c’erano, solo stimoli positivi".