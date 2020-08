Ibra prende la 9. Inzaghi disse: "La maledizione non esiste, finirà con lo svedese"

Il prossimo rossonero ad indossare la 9 sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha combattuto ben altro nella propria vita e con la solita spavalderia, avrà il compito di spezzare l'ormai celebre "maledizione della numero 9 del Milan". Il sortilegio che ha visto fallire tutti i centravanti rossoneri dopo l'addio di Filippo Inzaghi. E proprio Pippo, in tempi non sospetti (a fine marzo), aveva pronosticato che sarebbe stato proprio Ibra a chiudere questa storia di superstizione e autocondizionamento: "A me viene da sorridere, mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic la maledizione finirebbe immediatamente, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a Van Basten, è una maglia importante che ritornerà a fare gol".

I precedenti però, sono impietosi: l'ultimo a vestire la nove in casa Milan è stato Krzysztof Piatek, deludentissimo nella prima parte di stagione dopo un primo anno ad ottimi livelli e con numeri superlativi in zona gol. André Silva fece altrettanto male nella stagione 2017-18 e non brillò neanche Gianluca Lapadula, proprietario della "9" nella stagione precedente. 4 gol in 33 presenze per Luiz Adriano, 3 in 15 per Mattia Destro, altri due che hanno indossato la maglia del centravanti. Un solo gol in rossonero per Alessandro Matri, ancora peggio Pato nel 2012-13: in mezza stagione con la nove sulle spalle chiuse senza neanche una rete, prima di lasciare per volare all'Internacional di Porto Alegre.