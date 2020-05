Ibra sempre in cima alla lista di Mihajlovic. Il Bologna per il momento rimane defilato

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è più che mai in cima alla lista di gradimento di Sinisa Mihajlovic, con cui l'attaccante svedese ha avuto un contatto telefonico nelle scorse ore. Il Bologna inteso come club, però, non interverrà se non quando Ibra, eventualmente, comunicherà di essere disposto a vestire la maglia rossoblù. A quel punto - continua il Corriere dello Sport - Fenucci (ad), Sabatini (coordinatore area tecnica) e Bigon (ds), interverrebbero nella trattativa e si siederebbe al tavolo con Mino Raiola per discutere della parte economica. Fino a quel momento, però, l'affare Ibra-Bologna si può reggere esclusivamente sul rapporto personale tra il numero 21 del Milan e il tecnico serbo.