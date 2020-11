Ibra sul rinnovo: "Se continuo così dico a Maldini che devo firmare, altrimenti non gioco più"

vedi letture

Ha deciso la sfida di Udine con un colpo in acrobazia "alla sua maniera". Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan a Udine, parlando anche della sua situazione contrattuale: "Quando sono arrivato, sei mesi fa, la società voleva farmi un contratto più lungo. Sono stato onesto e ho detto loro di farne uno di sei mesi per valutare la situazione. Non volevo sentirmi un peso qualora loro non fossero stati soddisfatti o avessi avuto infortuni. Lo stesso vale ora, aspettiamo la fine del campionato, non costringo nessuno a tenermi per forza. Se le cose continueranno così, però, dirò a Maldini 'rinnoviamo o non gioco più'".