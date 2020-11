Ibrahimovic contro EA Sports. Ma nel 2017 posava sorridente per FIFA

vedi letture

"Chi ha dato a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? Qualcuno sta facendo i soldi col mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni”. Così, nella serata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato la sua battaglia contro il popolare titolo videoludico, reo secondo l’attaccante del Milan di aver sfruttato la sua immagine senza averne diritto e senza alcun riconoscimento economico. Una polemica a cui ha fatto seguito la risposta di EA Sports, che ha affermato di avere da anni “un rapporto di lunga data con FIFPro per i diritti della serie FIFA”. Una vicenda che tiene ancora banco, in giorni caldi anche per le polemiche relative al compenso di Beckham, che per apparire su FIFA 21 avrebbe siglato un contratto triennale da 45 milioni (cifre smentite dalla EA).

Ma nel 2017… Ibra contro FIFA (inteso come videogioco), EA Sports e anche FIFPro, e ovviamente non sappiamo come andrà finire, se a vincere sarà Zlatan o la casa di Redwood, California. Sta di fatto però che il web non dimentica nulla e, se oggi il centravanti svedese attacca, nel 2017 non sembrava tanto agguerrito nei confronti della EA Sports. Sul profilo Twitter del titolo, infatti, è ancora visibile la foto che ritrae proprio Ibrahimovic, fresco vincitore del premio come giocatore del mese in Premier League (all’epoca infatti giocava nel Manchester United) e sorridente con in mano la sua scheda di Fifa Ultimate Team, relativo ovviamente all’edizione ’17 del videogioco. All’epoca, almeno, sembrava non avere nulla in contrario allo sfruttamento della sua immagine e delle sue fattezze.