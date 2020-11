Ibra contro FIFA 21: "Chi gli ha dato il permesso di usare il mio nome per fare soldi?"

Zlatan Ibrahimovic contro FIFA 21: il centravanti rossonero ha pubblicato sul proprio account Twitter una invettiva nei confronti del celebre gioco, che non avrebbe avuto dallo svedese il permesso per l'utilizzo del suo nome: "Chi ha dato a FIFA EA Sport il permesso di usare il mio nome e la mia faccia? LA FIFPro? Non sapevo di essere un membro e se lo sono, mi hanno inserito con qualche strana manovra e senza il mio consenso esplicito. E di certo non ho mai dato il permesso alla FIFA o alla FIFPro di fare soldi usandomi. Qualcuno sta facendo i soldi col mio nome e la mia faccia senza nessun tipo di accordo in questi anni. E' tempo di investigare".

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020