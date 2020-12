Ibrahimovic: "Ho giocato in tanti club, ma il Milan è il top of the top"

Intervistato da Sportweek, Zlatan Ibrahimovic ha speso parole d’amore per il suo Milan: "Ho giocato in tanti club - ha affermato - e ho rispetto per tutti i miei club. Grandi ricordi. Ma il Milan è il club dove mi sento a casa. Vado a Milanello ogni mattina e non ho fretta di tornare a casa, perché sono a casa. Mi sono sentito così la prima volta che sono venuto al Milan, era il 2010. Con Galliani e Berlusconi, con la squadra, tutti quelli che lavoravano lì, c'era un altro feeling, un'altra atmosfera. Ti facevano sentire a casa. "Sei a casa tua, fai quello che vuoi però devi portare i risultati". Questo mi piaceva perché potevo essere me stesso e allo stesso tempo giocavo per uno dei club più grandi al mondo. Per questo per me il Milan è il top of the top. A Milano ho tanti amici, non sarà strano per me viverci anche quando avrò smesso di giocare: in questi dieci anni è cresciuta tanto, è molto internazionale, mi piace. E mi spiace per questo Covid-19".