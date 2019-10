Ibrahimovic lancia la bomba su IG: "Ciao Spagna, sto tornando"

Zlatan Ibrahimovic lancia la bomba: "Hola España, guess what? I'm coming back", sono le sorprendenti parole dell'attaccante svedese sul proprio profilo Instagram.

In scadenza di contratto coi Los Angeles Galaxy, Ibra in queste settimane è stato accostato anche a diverse squadre di Serie A (Napoli in primis). Dopo l'avventura poco fortunata al Barcellona nel 2009-2010, lo aspetta davvero una nuova sfida nella Liga? O il suo annuncio ha invece soltanto fini commerciali? Presto sapremo la verità, ma intanto i media spagnoli non parlano d'altro.