Ibrahimovic punta il rientro in questa stagione. Milan, serviranno 4-5 settimane di stop

4-5 settimane al massimo e il Milan avrà nuovamente a disposizione Zlatan Ibrahimovic. L’infortunio dello svedese delle scorse ore aveva inizialmente fatto pensare al peggio, ma gli esami di ieri avevano escluso l’interessamento del tendine d’achille. Dopo il consulto di ieri Ibra è andato subito a Milanello per lavorare, ma per la Gazzetta dello Sport quelle 4-5 settimane sono il tempo minimo per rivederlo in campo. Senza considerare che poi servirà la preparazione per la partita. Insomma una tegola pesante per il Milan, ma stante così le cose Ibrahimovic dovrebbe riuscire a tornare in campo per le ultime sfide del campionato rossonero (nel caso in cui domani arrivasse il via alla ripresa della Serie A, ovviamente).