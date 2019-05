© foto di Federico De Luca

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato a El Clarin soffermandosi anche sul nome di Mauro Icardi e sulle sue possibilità di convocazione in vista della Copa America che partirà il prossimo 14 giugno: "Questo ultimo mese di gioco sarà importante per Mauro, visto che è stato fuori per tanto tempo a causa del suo conflitto con l'Inter. Io non posso dire chi sarà dentro e chi fuori dall'elenco dei convocati, mancano ancora tante partite e un attaccante vive sempre per il gol...".