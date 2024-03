Lautaro a secco con El Salvador, Scaloni: "Non mi preoccupa, tornerà a segnare"

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha parlato in conferenza dopo la facile vittoria contro El Salvador: "In queste partite cerchiamo sempre di dare minuti ai ragazzi che giocano poco o di cercare varianti. Sono contento, al di là del risultato, per come abbiamo affrontato la partita, per l'intensità... In generale è stata una bella partita. I ragazzi che volevamo vedere ci hanno dato più opzioni. Faremo lo stesso nella prossima partita, poi valuteremo".

La prestazione di Perez: "Nehuén ha giocato perché Molina è arrivato con una leggera distorsione alla caviglia e gli altri ragazzi non sono potuti venire. Non avendo un giocatore specifico nel ruolo, gli abbiamo dato quest'opportunità. Anche se non è la sua posizione naturale, sappiamo che può farcela".

Infine, un giudizio su Lautaro Martinez, ancora a secco in Nazionale: "Non mi interessa se fa gol o meno, parlo di questioni legate al gioco, alla sua squadra, alla Nazionale... La verità è che non mi preoccupa perché lui fa gol nella sua squadra e lo farà anche con noi. Ha fatto una buona partita, non solo a livello di movimento. Anche a livello fisico non siamo preoccupati. È chiaro che un attaccante vuole fare sempre gol e quando non ci riesce non va bene, ma siamo tranquilli".