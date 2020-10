Icardi e la stories con la maglia dell'Inter: "Siamo stati qualcosa che non si dimentica"

Mauro Icardi non dimentica l'Inter. In una stories su Instagram, l'ex capitano nerazzurro, oggi al PSG, ha pubblicato una foto della sua esultanza in occasione del derby di ottobre 2017, finito 3-2 e deciso da una sua tripletta: "Siamo stati quello che non si conta e non si ammette - ha scritto l'argentino - ma non si dimentica mai".