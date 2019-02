© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Abian Morano, ex procuratore di Mauro Icardi, attacca senza mezze misure Wanda Nara, moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter. In una intervista rilasciata a 'Marca', Morano s'è così espresso sul difficile momento di Icardi: "Penso che il suo entourage abbia perso la visione della realtà e al tempo stesso Mauro ha perso il controllo della sua carriera. Wanda Nara non è un'agente. Mauro farà di meglio quando tornerà alla ribalta per quello che fa sul campo e non per le insistenti richieste di attenzione del suo agente. Ora porta un peso che ne sta condizionando il futuro. Sono sicuro che il suo desiderio fosse quello di rimanere all'Inter, ma la gestione del suo "rappresentante" ha reso tutto difficile. I fan non lo vedono con gli stessi occhi e la decisione del club di togliergli la fascia da capitano è un messaggio ai potenziali stakeholder relativamente a quanto sia difficile controllare chi gli sta intorno. Io non ho più relazioni con lui, penso sia ovvio. Perché mi sono separato da lui? Credo che la mia influenza nella sua carriera, incluse le gestioni della parte economica e di marketing, fosse incompatibile col rumore che c'è ora intorno alla coppia"