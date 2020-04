Icardi nel mirino dei tifosi dell'Inter: like a Bojan che ricorda il gol annullato nel 2010

Quel gol annullato al 92', nella semifinale di ritorno di 10 anni fa contro l'Inter in Champions League, non è proprio andato giù a Bojan Krkic. L'ex attaccante di Milan e Barcellona sarebbe potuto diventare l'eroe della remuntada della squadra di Guardiola contro quella di Mourinho, ma l'arbitro fischiò un'irregolarità precedente di Yaya Touré. Sul proprio account Instagram, Bojan ha ricordato quel momento, commentando ironicamente AniVARsario (in riferimento all'assenza del VAR, che forse avrebbe riscritto la storia) e ricevendo un inaspettato apprezzamento: il like di Mauro Icardi, che all'epoca - va sottolineato - giocava nelle giovanili del club blaugrana. Ma i tifosi nerazzurri non l'hanno presa bene e sono andati, ovviamente, su tutte le furie.