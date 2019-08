Icardi non risponde al Napoli ma ha due idee: restare o andare alla Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mauro Icardi e il Napoli. Nessuna nuova sulla fronte della punta argentina: il giocatore non ha detto no e non ha detto sì agli azzurri. Tutto resta aperto al finale di calciomercato ma è un segnale in direzione Juventus: Icardi che non dice sì al Napoli è Icardi che fa un passo verso i bianconeri, spiega Gazzetta.it. La risposta al Napoli dovrebbe essere "no grazie", specifica Sportmediaset: l'argentino, infatti, non è convinto di abbracciare gli azzurri e la sua volontà è quella di rimanere in nerazzurro. O approdare alla Juve.