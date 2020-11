Icardi si gode il PSG: "Un gruppo così mai visto. Mbappé-Neymar tra i primi 3-4 al mondo"

“Un gruppo così, non l’avevo mai visto da nessuna parte”. Dimenticato il passato, Mauro Icardi si gode lo spogliatoio del Paris Saint-Germain: “Gioco a calcio da anni - racconta l’attaccante ex Inter a Telefoot - ma uno spogliatoio come questo non l’avevo mai visto. Giocare con attaccanti di questo livello è un onore per me. Mbappé e Neymar sono tra i migliori 3-4 al mondo. Vogliamo una squadra competitiva per vincere la Champions, è quello a cui aspiriamo tutti”.