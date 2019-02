Icardi spalle al muro. Quale sarà la prossima mossa?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale sarà la prossima mossa? Nella sfida a scacchi, adesso è Mauro Icardi a dover rispondere all'Inter. Che non indietreggia di un millimetro e che ieri ha fissato visite mediche che l'ex capitano ha svolto oggi. "Nessuna variazione sulle sue condizioni fisiche rispetto a inizio stagione", recita il comunicato diramato pochi minuti fa dall'Inter dopo i test fisici svolti dal giocatore alla Clinica Humanitas.

Il club nerazzurro ha voluto mettere la parola fine sulla piega che la vicenda aveva preso negli ultimi giorni ad Appiano Gentile. Mercoledì scorso, prima del comunicato della società che degradava Icardi e assegnava la fascia di capitano a Samir Handanovic, il bomber argentino s'è regolarmente allenato col resto del gruppo. Poi il cambio di Capitano e la decisione del centravanti di Rosario di non volare per Vienna col resto della squadra.

Il giorno dopo, Icardi s'è regolarmente presentato ad Appiano Gentile ma di fatto nell'ultima settimana non ha mai svolto allenamento. Solo sedute fisioterapiche perché lo stesso giocatore aveva denunciato il riacutizzarsi di una infiammazione al ginocchio destro. L'Inter però ha voluto vederci chiaro e dopo sei giorni le visite mediche che mettono Icardi dinanzi a un bivio: può tornare ad allenarsi perché la situazione del suo ginocchio non è cambiata nell'ultima settimana. "Verrà messo a puntino questo programma con il dottor Volpi", s'è limitato a dire Luciano Spalletti in sala stampa. Icardi è pronto a tornare in gruppo?