Icardi-Spalletti, la rottura fa il giro del mondo. E non fa bene a nessuno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il caso Mauro Icardi sta facendo il giro del Mondo. Una rottura netta con quello che è (era) il leader avanzato del reparto avanzato dell'Inter non può che rimbalzare nei quattro angoli del globo. In Spagna, per esempio, trova ampio spazio. Spalletti alla carica contro Icardi, è il titolo di Onda Cero, Sport invece parla di "Sfuriata di Spalletti contro Icardi. "Dover negoziare con Icardi è umiliante", è il titolo scelto da L'Equipe a tal proposito, The Star in Inghilterra riporta altrettanto le parole del tecnico che si è sentito "umiliato da Icardi". Dichiarazioni forti che, certamente, a livello internazionale non vanno a beneficio dell'immagine del club. Di Spalletti. Di Icardi. Una rottura che non sta facendo bene a nessuno.