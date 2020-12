Ieri il debutto, presto il rinnovo? Dragusin, la Juve dovrà prendere presto una decisione

Ieri l'esordio in prima squadra, in Champions contro la Dinamo Kiev. Presto, invece, dovrà arrivare la decisione sul suo futuro. Il soggetto in questione è Radu Dragusin, difensore classe 2002 che in questa stagione si sta allenando stabilmente nel gruppo di Andrea Pirlo e che ieri, per la prima volta, ha visto il campo in una partita della prima squadra della Juventus.

Dragusin arrivò a Torino nel 2018, dal Regal Bucarest. E ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione: la Juventus sa di avere in casa un giovane dall'ottimo potenziale e, presto, dovrà prendere una decisione sul suo futuro, se blindarlo o lasciarlo andare. Nel frattempo, per il ragazzo non mancano proposte alternative.