Il 3/5 data della ripresa per tutti i campionati europei. Idea coppe nazionali a luglio

Il lavoro per identificare la data per la ripresa del campionato non è una prerogativa della sola Serie A. La stessa cosa vale per tutti i campionati europei (oltre alla A anche Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Prem’er-Liga russa e Primeira Liga portoghese) e della UEFA che nelle ultime ore stanno valutando quale sia l’ipotesi migliore. Alla base, si legge sul Corriere dello Sport, c’è la volontà di armonizzare il più possibile il calendario evitando al contempo vantaggi a nessuno per quanto riguarda le coppe internazionali. Ad oggi la data sulla quale si lavora è quella del 3 maggio, ipotizzata anche dal Ministro Spadafora nella giornata di ieri.

L’idea della Serie A- Per quanto riguarda la massima serie italiana si sta valutando di sfruttare quella data per la disputa delle gare rinviate della sesta giornata di ritorno (Inter-Samp su tutte), ripartendo con la normale programmazione dal fine settimana successivo. Per la fine delle ostilità, invece, occorrerà capire bene cosa ha intenzione di fare la UEFA: cancellare la sosta per le nazionali fissata per i primi giorni di giugno permetterebbe, ad esempio, la conclusione delle coppe nazionali nel mese di luglio.