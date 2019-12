© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è uno dei principali obiettivi per il centrocampo dell'Inter e ha confermato in prima persona di aver denunciato il Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus pari a 2,4 milioni di euro. Puntualmente è arrivata la replica del club blaugrana, attraverso un comunicato reso noto da Mundo deportivo, secondo cui la azione del cileno è una clara manovra per cercare di forzare la sua cessione, tenendo conto che i nerazzurri di Milano restano molto interessati.

Il comunicato - La lunga nota del club azulgrana comincia così: "Un caso senza precedenti, è più inedito di tutti. Qualcuno ti paga un debito, pensi che le regole non siano state rispettate e aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che potrebbe esserci stato un errore. Poi all'improvviso, appena si leggono notizie di interesse di altri club, si richiede che un determinato importo venga pagato entro 24. Gli atti del signor Vidal - si legge sul comunicato - dimostrano che ha ricevuto ogni pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni ignote che forse si spiegano come fatto sopra, manifesta questo interesse. In questi sei mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di non essere d'accordo coi pagamenti".