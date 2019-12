© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La notizia è emersa nella serata di ieri e rapidamente ha fatto il giro del mondo. Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona e nel mirino dell'Inter, avrebbe denunciato il club blaugrana per il mancato pagamento di alcuni bonus fino a 2,4 milioni di euro. Dal Cile e tramite i microfoni di ADN, il giocatore ha così commentato la vicenda: "L'incaricato di parlarne non sono io, c'è il mio agente e il mio avvocato che si occupano dei premi e di altre questioni del genere. Detto questo, se mancassero dei soldi mi sembrerebbe una cosa ingiusta. Futuro? L'ho già detto al mio arrivo, ne parlerò quando sarò in Spagna. Ora sono in vacanza e non voglio discuterne".