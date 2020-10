Il Barça schianta il Ferencvaros ma perde Piqué per la Juve: "Manita pre-Clásico con pedaggio"

vedi letture

Il Barcellona travolge il Ferencvaros e conquista il primato, grazie alla differenza reti, nel gruppo Champions della Juventus (Gruppo G). Una manita festosa che, come sottolineano le due testate catalane per eccellenza, carica i blaugrana in vista del big match col Real Madrid di sabato prossimo, ma priva allo stesso tempo la squadra di Koeman di una certezza come Piqué per la sfida del 28 ottobre contro i bianconeri. Il difensore spagnolo è stato infatti espulso al 68' per aver provocato un calcio di rigore (ecco il "pedaggio finale" di cui parla MD), costringendo i suoi ad andare a Torino con due soli centrali di ruolo fra una settimana.

Questi i titoli delle homepage di Mundo Deportivo e Sport:

Mundo Deportivo: "Festa del Barça con pedaggio finale"

Sport: "Manita di Champions per riscaldare il Clásico"