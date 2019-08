Fonte: Fcinternews.it

Timo Werner e il Bayern Monaco, un matrimonio che non si farà. Almeno per il momento. Secondo quanto racconta il portale tedesco Bild, infatti, il club bavarese avrebbe chiuso la porta all'arrivo del bomber classe '96 per questa sessione estiva di calciomercato. Un rifiuto che potrebbe rimettere in gioco l'Inter: il nome del giocatore del Lipsia è infatti presente nella rosa dei profili seguiti per l'attacco di Conte.