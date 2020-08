Il Bayern raggiunge il PSG in finale. 3-0 al Lione forse troppo largo, ma tedeschi più forti

Sarà Paris Saint Germain-Bayern Monaco la finale di Champions. Gnabry e Lewandowski calano il tris al Lione

LE FORMAZIONI - Rudi Garcia continua a lasciare fuori Dembele, giocatore chiave nella vittoria contro il Manchester City, preferendogli Ekambi. Formazione confermata rispetto alla vigilia, con Aouar a illuminare il centrocampo. Stessa cosa per il Bayern Monaco che non cambia nessuno a metà campo, inserendo comunque Perisic nella linea dei trequartisti dietro a Lewandowski.

PAURA E DELIRIO - La sensazione è che il Lione voglia difendere per poi ripartire, sull'impronta di quanto fatto con il City. C'è una differenza però: lì alla prima occasione fu 1-0, stavolta Depay davanti a Neuer, dopo qualche minuto, si fa impietosire e non centra la porta sull'uscita del portiere. Poi Toko Ekambi, intorno al quindicesimo, salta netto l'avversario e, da posizione invitante, scarica il sinistro che va a finire sul palo, come per Gilardino contro la Germania nel 2006.

SI SVEGLIA GNABRY - Chi segna per primo, in questi casi, ha la fortuna dell'inerzia. E in quel momento è tutta per il Lione, decisamente più pericoloso. Peccato che poi la palla arrivi all'esterno destro di Flick che, giocando con il sinistro, corre verso una posizione centrale partendo da destra e lasciando partire una saetta su cui Lopes non può arrivare, per l'1-0 al diciassettesimo. Da lì il Lione si spegne, cerca uno scossone ma Muller e Gnabry vanno più vicini al raddoppio che i francesi al pareggio. Poi, su un altro errore di Cornet, il pallone arriva veloce a Perisic che centra per Lewandowski, Lopes ci mette una pezza ma sul rimbalzo Gnabry raddoppia. Sembra già finita.

LA FIERA DELLE OCCASIONI - Dopo il raddoppio anche il Lione si deve aprire, Lewandowski e Muller hanno due occasioni potenziali, Perisic davanti al portiere si fa quasi impietosire, senza siglare il tris a secondo tempo appena iniziato. Il Bayern gioca al gatto con il topo, non segna il 3-0 e rischia, ancora con Ekambi, di capitolare, ma è bravo Neuer a chiudere la porta. Garcia fa entrare i ragazzini, anche Cherki e Reiné-Adelaide, senza grosso successo.

Coutinho segnerebbe, ma è in fuorigioco, mentre Aouar cerca dalla distanza ma trova solo Neuer.

ALLA FINE ARRIVA LEWANDOWSKI - A due minuti dal termine, su un calcio di punizione, arriva anche il timbro del centravanti polacco. Il salto sovrasta Marcelo, fino ad arrivare là dove osano le aquile. In una partita non bellissima, il polacco chiude ogni discorso e manda un avviso in carta bollata al PSG.

LIONE-BAYERN MONACO 0-3

Marcatori: Gnabry 17', Gnabry 32', Lewandowski 88'.

LIONE (3-5-2)

Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal (dal 73' Cherki); Dubois (dal 67' Tete), Caqueret, Bruno Guimaraes (dal 46' Thiago Mendes), Aouar, Cornet; Ekambi (dal 68' Reine-Adelaide), Depay (dal 58' Dembele). All: Garcia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1)

Neuer; Kimmich, Boateng (dal 46' Sule), Alaba, Davies; Thiago Alcantara (dall'82' Pavard), Goretzka (dall'82' Tolisso); Gnabry (dal 76' Coutinho), Muller, Perisic (dal 63' Coman); Lewandowski. All: Flick.