Il Bologna sbatte su Berisha: 0-0 al 45' contro una SPAL organizzata

Emozioni, non solo sul campo. Bologna-SPAL non può essere una partita normale: al Dall'Ara entra in campo Sinisa Mihajlovic, e il pubblico di casa fa sentire tutto l'affetto di cui è capace al suo mister, con cori e striscioni. La partita è quasi un contorno a questo turbinio di sensazioni: i felsinei cercano insistentemente il vantaggio e vanno vicini alla rete in più di un'occasione, la SPAL è viva e risponde con la solita organizzazione, protestando un paio di volte con l'arbitro Di Bello per i contatti in area di rigore.

Resiste il fortino di Semplici - Grande protagonista è il portiere ospite Berisha, che respinge le conclusioni velenose di Destro, Poli e Orsolini, anche se l'occasione migliore per i rossoblù, su colpo di testa del centravanti marchigiano, è sventata sulla linea da Vicari. La prima frazione vive soprattutto dei duelli sulle corsie laterali, che le due squadre cercano di sfruttare per far male all'avversario: quello tra Igor e Tomiyasu (due delle rivelazioni della prima giornata), in particolare, è molto intrigante. Tanti spunti interessanti, ma il risultato non si sblocca: al 45' è 0-0.