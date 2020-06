Il Bologna sogna l'Europa: per ampliare gli investimenti e potersi regalare Ibrahimovic

vedi letture

Il nome di Zlatan Ibrahimovic, nelle idee del Bologna ma soprattutto in quelle di Sinisa Mihajlovic, continua ad essere presente con forza in vista del prossimo anno. Per provare ad avere qualche chance in più di farsi scegliere da Ibra, il tecnico serbo ha un sogno: puntare all’Europa col suo Bologna. A quel punto, col palcoscenico internazionale, lo svedese sarebbe maggiormente motivato a tentare la sfida rossoblù. Inoltre, il patron Joey Saputo sarebbe invogliato ad allargare il ventaglio dei possibili investimenti, avvicinandosi così anche alla richiesta d’ingaggio dello stesso Ibrahimovic.