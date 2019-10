Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi e quanto rischia? TMW ha stilato le percentuali relative alla solidità degli attuali allenatori del nostro massimo campionato. Durante la sosta, sono state due le società a operare il cambio in panchina: Milan e Sampdoria. E adesso è pronta ad accodarsi una terza.

Genoa, Thiago Motta al posto di Andreazzoli - Proprio come un anno fa, il presidente del Genoa Enrico Preziosi è pronto a cambiare allenatore dopo 8 giornate di Serie A. A differenza di un anno fa (Ballardini conquistò 12 punti in 8 gare), Andreazzoli paga un avvio di stagione deficitario: al suo posto siederà sulla panchina del Grifone Thiago Motta, ex centrocampista che da calciatore ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2008/09.

Mazzarri deve invertire la rotta - Situazione decisamente più serena per tutti gli altri. Anche se in casa Torino il presidente Urbano Cairo non è soddisfatto per questo avvio di stagione: dopo la sconfitta di Udine, a Walter Mazzarri è stato chiesto di invertire la rotta nei prossimi tre match ufficiali.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 5%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 0%

Genoa - Aurelio Andreazzoli 100%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 20%

SPAL - Leonardo Semplici 10%

Torino - Walter Mazzarri 40%

Udinese - Igor Tudor 0%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate