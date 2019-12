Il borsino degli allenatori: ecco quanto rischiano i 20 di Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi e quanto rischia? TMW ha stilato le percentuali relative alla solidità degli attuali allenatori del nostro massimo campionato. Durante la prima sosta, sono state due le società a operare il cambio in panchina: Milan e Sampdoria. Mentre Aurelio Andreazzoli è stato esonerato dopo otto partite, a seguito della brutta sconfitta del Genoa sul campo del Parma. Hanno cambiato anche l'Udinese e il Brescia, ma Fabio Grosso è praticamente a un passo dall'esonero con Corini pronto a tornare in sella.

Fabio Grosso è durato tre partite - Fabio Grosso, chiamato tre partite fa, è già a un passo dall'esonero in casa Brescia. Oggi Massimo Cellino richiamerà in sella Eugenio Corini con l'ex tecnico dell'Hellas Verona che in tre match ha conquistato zero punti, non ha mai trovato la via del gol e ha incassato dieci reti.

Vincenzo Montella, ora devi svoltare - Vincenzo Montella deve dare il prima possibile una svolta alla Fiorentina se vuole salvare la sua panchina. Dirigenza scura in volto dopo la sconfitta di sabato contro il Lecce, un ko che ha messo ulteriormente in discussione la posizione del tecnico campano. Se non torneranno subito i risultati positivi, scontato il suo esonero.

Rischia anche Carlo Ancelotti - Il Napoli da mercoledì sarà in ritiro per preparare la sfida contro l'Udinese. Dopo il ko casalingo contro il Bologna, il tecnico emiliano ha accusato i giocatori di non dare il massimo e - se la squadra non svolterà nei prossimi match - ecco che a quel punto potrebbe scattare il divorzio. Più dimissioni che esonero, al momento.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Fabio Grosso 99%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Vincenzo Montella 70%

Genoa - Thiago Motta 40%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 0%

Napoli - Carlo Ancelotti 60%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 30%

Torino - Walter Mazzarri 20%

Udinese - Luca Gotti 5%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate