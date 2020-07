Il Brescia ritrova la vittoria: battuto il Verona, 2-0 il punteggio finale: Papetti e Donnarruma

Si è da poco conclusa la sfida fra Brescia e Hellas Verona. 2-0 il punteggio finale per i padroni di casa, maturato grazie alle reti di Papetti e Donnarrumma.

Le scelte iniziali - Lopez conferma il giovane Papetti in difesa. Martella e Spalek titolari, panchina per Semprini e Zmrhal, mentre in attacco c'è la coppia Torregrossa-Donnarumma. Nel Verona Di Carmine è l'uomo scelto da Juric per guidare l'attacco, alle sue spalle Borini e Zaccagni. Veloso non riposa, il portoghese è ancora una volta titolare.

Silvestri parte male, il Brescia sfiora il gol - La partita è subito vivace, con il Verona che dopo un paio di minuti si rende subito pericoloso. Botta di Lazovic, Joronen blocca senza problemi. Al minuto numero 16 il Brescia ha una doppia, colossale, occasione: Silvestri si lascia scappare il pallone dalle mani, Kumbulla salva sulla linea. Passano pochi secondi e Silvestri questa volta sbaglia il tempo dell'uscita, per sua fortuna la difesa dei gialloblù fa buona guardia.

Risponde il Verona - Dopo la sbandata, la squadra di Juric si riporta in attacco. Borini, dentro l'area di rigore del Brescia, libera il sinistro: Joronen è bravo e si oppone ancora una volta. Il portiere del Brescia si supera pochi minuti più tardi sul tiro a giro di Mattia Zaccagni.

La favola di Papetti - Il secondo tempo si apre con il vantaggio del Brescia. Primo gol in serie A per il giovanissimo Papetti, che stacca bene di testa sul corner battuto da Tonali e batte Silvestri.

Juric mischia le carte - Il tecnico del Verona non ci sta a perdere e stravolge la rosa nel giro di pochi minuti. Dentro prima Dimarco ed il giovane Lucas Felippe, poi la coppia offensiva Pazzini-Stepinski. Nonostante i cambi, il Verona non riesce a trovare la rete del pari, complice anche un'ottima prestazione a livello difensivo del Brescia.

Sfortunato Torregrossa - Nel finale il Brescia, dopo una disattenzione difensiva del Verona, ha l'occasione per raddoppiare a chiudere la gara. La conclusione di Torregrossa però, con la deviazione di Silvestri, si stampa sulla traversa.

Donnarumma chiude i conti nel recupero - In pieno recupero Alfredo Donnarruma chiude i conti:fortunato l'attaccante del Brescia, che dopo un rimpallo si ritrova il pallone fra i piedi. Conclusione sotto la traversa, nulla da fare per Silvestri. Finisce qui, il Brescia ritrova la vittoria e lancia una chiaro messaggio per la corsa alla salvezza.