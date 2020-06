Il Cagliari continua a guardare all'Uruguay: piace l'esterno mancino Matias Vina

Il Cagliari continua a guardare con interesse ai giocatori uruguayani per rinforzare la sua rosa del futuro. Dopo Oliva, Nandez e Pereiro, in Sardegna secondo il Corriere dello Sport potrebbe arrivare anche Matias Vina. Terzino sinistro classe ’97, Vina gioca attualmente nel Palmeiras e per il quotidiano con un’offerta da 2 milioni di euro la società brasiliana darebbe l’ok alla sua cessione. L'arrivo del mancino della Celeste rientrerebbe in un giro più ampio che potrebbe prevedere l'addio di Luca Pellegrini (di rientro alla Juventus dopo il prestito), con Lykogiannis che nonostante la crescita non convince come terzino titolare del futuro.