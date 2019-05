Il calcio di Pochettino: "Passione e ispirazione. Ora realizziamo il sogno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga e interessante intervista concessa al sito dell'UEFA da Mauricio Pochettino. Per il manager argentino è iniziata la settimana che si concluderà con la finale di Champions League, a Madrid contro il Liverpool. "Per il Tottenham questo traguardo significa essere ai vertici del calcio mondiale, ovvero in una posizione che pochissimi altri hanno vissuto. Siamo persone molto semplici e anche se ci sono voluti tanti sforzi, ci siamo goduti ogni momento. Siamo fatti così. Questo traguardo significa così tanto che è difficile descriverlo in poche parole o minuti. Non l'abbiamo ancora realizzato del tutto. Al momento possiamo capirlo fino a un certo punto ma quando saremo a Madrid e inizierà la partita, ci renderemo conto meglio di tutto. Il sentimento predominante in tutto lo staff tecnico è che siamo grati al calcio, a questo club e, soprattutto, ai giocatori".

I valori di Pochettino - Passione e ispirazione. Pochettino s'è soffermato anche sui valori sui quali si basa il suo calcio: "La passione è la cosa principale. Il calcio che noi tutti amiamo è frutto di emozione e passione. Il calcio ispira e ci emoziona. È scontato che i giocatori di una squadra di calcio professionistica abbiano talento. La cosa più importante è sentirsi ispirati da ciò che ami e avere la spinta interiore a migliorarsi sempre. È così che riesci a goderti al massimo quello che fai ogni giorno. Inoltre questa spinta ti aiuta a trasmettere le tue idee, e in questo modo riesci a lavorare su di esse insieme al club, allo staff e ai giocatori. Tutti hanno bisogno di sentirsi parte di quelle idee. Tutti hanno bisogno di essere in grado di dare suggerimenti e sentire di essere partecipi".