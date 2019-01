Il calvario di Teodorczyk: "Mi curo con iniezioni di cellule staminali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue il calvario di Lukasz Teodorczyk, attaccante che in estate è passato dall'Anderlecht all'Udinese. Il calciatore classe '91 è fermo dallo scorso ottobre per un'ernia inguinale, non sono ancora ben chiari i tempi di recupero e, per questo motivo, il ds Pradé ha deciso di riportare in Italia Stefano Okaka. "I medici dell’Udinese hanno cercato in tutti i modi di aiutarmi - ha dichiarato Teodorczyk -. Insieme abbiamo cercato di eliminare il problema degli esercizi correttivi e vari trattamenti e in quel periodo ho assunto pillole e fatto iniezioni. Il dolore è diminuito, ma sfortunatamente non è andato via. Così alla fine, sono andato a Lodz al dottor Bartlomiej Kacprzak e ora siamo in procinto di risolvere questo problema. All’inizio l’Udinese non vedeva di buon occhio i trattamenti del dottor Kacprzak, ma io lo conosco da molto tempo e mi fido di lui. Così, visto che il dolore persisteva, i medici del club hanno accettato di parlargli e ho ottenuto il permesso di andare, ma se hanno mandato un fisioterapista con me. Mi curo con iniezioni di cellule staminali, proviamo cose diverse. Mi aiutano. Quando il dolore scomparirà completamente, inizierò ad allenarmi, ma è difficile capire cosa aspettarsi", ha detto al quotidiano polacco 'Przeglad Sportowy'.