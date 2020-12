Il cervellotico girone Champions dell'Inter: tutti gli incastri per andare avanti in Europa

E' certamente il girone più cervellotico della Champions League 2020/2021 quello con l'Inter, Il Gruppo B è un rebus con tantissimi incroci in vista dell'ultima giornata. La formazione di Antonio Conte giocherà all'ultima contro lo Shakhtar Donetsk e deve certamente vincere per andare almeno al terzo posto che vuol dire Europa League. In caso di pareggio o di ko, addio a ogni competizione europea. Anche in caso di successo, però, rischia di non andare agli ottavi: qualora Real Madrid e Borussia Monchengladbach dovessero pareggiare nell'altra gara, allora tedeschi primi e spagnoli secondi. Il Madrid arriverebbe a 8 come l'Inter ma avanti negli scontri diretti. Se il 'gladbach dovesse perdere e l'Inter vincere, Lukaku e compagni avanti (da secondi) per gli scontri diretti con la formazione tedesca.