Il Chiringuito rilancia: "Mendes ha offerto CR7 a PSG, Real Madrid e Barcellona"

vedi letture

Nonostante le smentite del suo entourage, dalla Spagna quest'oggi rilanciano le indiscrezioni in merito a un possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo. A farlo è la trasmissione El Chiringuito, sempre ben informata sulle vicende di casa Real Madrid, secondo la quale Jorge Mendes, agente di CR7 avrebbe offerto il suo assistito a Paris Saint Germain, Real Madrid e Barcellona (in questo caso la questione sarebbe a metà tra lo scherzo e la realtà). Lo stesso portoghese avrebbe aperto uno spiraglio per un addio alla Juventus, ma sarebbe proprio l'agente a spingere per il suo cambio maglia.