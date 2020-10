Il consigliere FIGC Lo Monaco: "Juve-Napoli un gran patatrac, bastava un po' di buonsenso"

A Radio Marte è intervenuto Pietro Lo Monaco, consigliere della FIGC, il quale si è soffermato in particolare sul caso Juventus-Napoli: "Il calcio italiano può perdere qualcosa in corsa dalle televisioni? Inevitabile, cercheranno di sfruttare questa situazione di disagio creata dal COVID-19. La non presenza dei tifosi allo stadio però teoricamente dovrebbe portare abbonamenti maggiori. Non è un caso che la Lega si stia organizzando nel prossimo triennio su basi diverse. In questo momento le società con bilanci sani sono poche. Nel calcio sembra che tutto sia dovuto, che ci sia una zona franca. Con Juventus-Napoli è stato fatto un gran patatrac, bastava un po' di buonsenso. I calciatori devono stare attenti perché l'ultima soluzione è fermare totalmente il calcio. Quando capita qualcosa di delicato si va a gestire e si cerca di continuare affrontando lo spauracchio".