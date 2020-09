Il Crotone ha il suo nuovo regista. Cigarini: "Con idee e gioco i risultati arriveranno"

"E' un po' che sono fermo, fa piacere tornare ad allenarsi anche se è più faticoso". Parla così a Sky Sport il nuovo regista del Crotone, Luca Cigarini: "Ho scelto Crotone per l'insistenza della società e dell'allenatore, hanno voluto puntare su di me, è stata una scelta abbastanza automatica".

Un giudizio sul tecnico Stroppa. "L'ho seguito anche in B, ha dimostrato il suo valore in questi anni. E' un perfezionista, e in Serie A può fare la differenza, soprattutto per una squadra che si deve salvare".

Obiettivi in campionato? "Il cammino è sempre più in salita per una neo promossa rispetto ad altre squadre, ma con idee e impostazione di gioco chiara i risultati arriveranno".

Perché il Crotone si può salvare? "Questo è un gruppo che lavora insieme da un po' di tempo, il tecnico ha idee chiare. E' una base importante su cui lavorare. Poi ci saranno nuovi innesti. Ci vorrà pazienza, ma le idee ci sono".