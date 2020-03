Il ct della Slovenia: "Ilicic semplicemente devastante. L'Atalanta può vincere la Champions"

Il commissario tecnico della Slovenia, Matjaz Kek, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando dell'Atalanta e di Josip Ilicic, che Gasperini ha trasformato anche per la sua Nazionale: "Adesso è semplicemente devastante, grazie a lui il calcio sloveno è più famoso. Sono un c.t. fortunato: davanti ho Josip, in porta Oblak, il migliore del mondo. Sono le nostre star, dei leader che trascinano i più giovani. Ilicic ha scoperto la gioia di giocare: in campo si diverte ed è in grado di far esaltare il pubblico. Vederlo è un piacere per gli occhi: possiede un linguaggio del corpo spettacolare. Se ha raggiunto questo status, il merito è anche di Gasperini: Josip si sente libero, così è esploso".

L'Atalanta può vincere la Champions?

"Questa squadra è capace di tutto. E poi, con l’eliminazione del Liverpool, c’è meno concorrenza: l’impossibile non esiste".