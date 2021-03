La Slovenia di Ilicic batte la Croazia e il ct si complimenta: "Ha lavorato duro e corso molto"

Il ct della Slovenia, Matjaž Kek, ha celebrato così la prestazione di Josip Ilicic e compagni nella vittoria di ieri sera contro la Croazia: "Questo è proprio il modo in cui volevamo iniziare il nostro cammino verso il Mondiale, abbiamo battuto un ottimo rivale come la Croazia. Penso che alla fine abbiamo meritato di vincere, anche se abbiamo sofferto abbastanza durante l'incontro. Siamo felici, ovviamente, ma rimarremo coi piedi per terra perché manca ancora moltissimo alla qualificazione. Congratulazioni ai ragazzi. Tutti hanno lavorato duro, da Ilicic a Sporar, che hanno corso tantissimo", ha dichiarato in conferenza stampa dopo l'1-0 rifilato ai Vatreni.