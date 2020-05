Il designatore Rizzoli racconta: "Ci sono arbitri permalosi, protesti e magari fanno il contrario"

Ospite della chat del Bologna-Academy webinar, Nicola Rizzoli ha parlato del rapporto arbitri-giocatori. "Le proteste? Esistono, come ovunque, persone permalose - ha detto il designatore -. Anche negli arbitri: più gli andate a protestare contro e più si chiude, più attacca. Quindi farà sicuramente l'opposto di ciò che gli chiedete. Se è permaloso, meglio non protestare per nulla perché così gli lasciate la possibilità eventualmente di ragionare da solo e rivalutare la sua decisione... Anche attraverso il VAR e quant'altro". E ancora: "Uno contro uno può esserci dialogo. Ma se si è uno contro quattro che protestano, l'arbitro smette di dialogare. Non è una cosa negativa, lo fa per evitare ulteriori tensioni".