Il Ferencvaros sogna l'impresa con la Juve e si aggrappa alla storia. Ha già battuto i bianconeri

Una serata da sogno per il Ferencvaros di Rebrov: la gloriosa compagine ungherese ritrova la Juventus. E per caricarsi in vista del grande evento della Puskas Arena si aggrappa alla storia e ricorda il successo del 1965 in Coppa delle Fiere proprio contro i bianconeri. 0-1 a Torino con rete al 74' di Feynesi, contro la Juve di Heriberto Herrera.