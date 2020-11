Il Flamengo è pazzo di Pedro, il vicepresidente: "Già in contatto con la Fiorentina per comprarlo"

Già 17 gol in 29 presenze, il Flamengo è pazzo di Pedro e vuole acquistarlo dalla Fiorentina. A confessarlo è stato direttamente il vicepresidente del club rossonero, Marcos Braz, in conferenza stampa: "L'acquisto a titolo definitivo di Pedro sarebbe importante per il Flamengo. Il nostro club farà il massimo sforzo per portare a termine questa operazione. Proveremo ad acquistarlo nonostante tutte le difficoltà economiche di questo periodo. Stiamo già parlando con la Fiorentina", le sue parole sull'attaccante brasiliano attualmente in prestito al Mengão proprio dai viola.

Per il classe '97 a Firenze si contano appena quattro presenze, con zero gol, dall'agosto 2019 al gennaio 2020. Prima, appunto, del ritorno in patria tra le fila del Flamengo.