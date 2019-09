Il futuro in tre mesi. Destro fra rinnovo col Bologna e addio a gennaio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il futuro di Mattia Destro a Bologna si deciderà completamente nei mesi che ci separano dal mercato di gennaio. Il giocatore è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e di contatti per il rinnovo, come riporta il Corriere dello Sport in edicola oggi, non ce ne sono stati. Il bivio per l'attaccante è dunque ben chiaro: convincere la società in questi tre mesi e mezzo che vale la pena puntare ancora su di lui dopo centodue presenze e 29 gol in quattro anni oppure dirsi addio. Già a gennaio. Anche se la volontà del giocatore sarebbe di continuare la sua avventura nel club felsineo, anche a cifre inferiori rispetto a quelle percepite finora.