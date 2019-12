Il gennaio della Juventus: Mandzukic out? E si sogna il grande colpo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gennaio sarà un mese di galleggiamento per la Juventus, a meno che non arrivi un grandissimo colpo, anticipato nel tempo per evitare che qualcuno possa farlo prima. E l'unico nome probabile è quello di Erling Braut Haaland, centravanti di proprietà del Salisburgo, per cui l'offerta c'è - 30 milioni di euro - più una maxi commissione per Mino Raiola.

IL DUBBIO - Il norvegese sa di avere avuto la miglior vetrina possibile con la Champions di quest'anno, da qui in poi ci sarebbe solo discesa nell'interesse con il Salisburgo. Così il dado è tratto: via con la clausola rescissoria, il prima possibile. Come per Kean, però, Raiola non è convinto che la Juve possa puntare tutto sul centravanti, diversamente da altri club come il Manchester United, oppure Borussia Dortmund e Lipsia. Insomma, qualche minimo di contrasto c'è.

MANDZUKIC CHE FA? Il nodo gordiano sta tutto qui: il croato prende 6 milioni di euro annui, ha già rifiutato offerte da quasi tutte le leghe meno competitive (Qatar, Emirati, MLS) oltre a quella del Siviglia. C'è una proposta del Borussia Dortmund e una del Milan, ma non c'è ancora una convinzione per chiudere. Poi c'è la questione Rugani: con il ritorno di Chiellini e Demiral sempre in rampa di lancio gli spazi si riducono sempre di più.