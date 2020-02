vedi letture

Il Genoa chiude la porta: solo due gol incassati in quattro partite e tre clean sheet

Il Genoa sembra aver intrapreso la retta via. Dall'arrivo di Davide Nicola in panchina, i rossoblu hanno cambiato pelle facendo loro la dottrina del nuovo allenatore e conquistando risultati utili alla salvezza con prestazioni convincenti. Dall’arrivo del tecnico piemontese, Criscito e compagni hanno collezionato tre vittorie, due pareggi e solo due sconfitte, per un bottino complessivo di 11 punti utili ad accorciare la classifica e ad intravedere la luce in fondo al tunnel. L’ultima serie positiva rappresenta poi un'iniezione di fiducia importante con il Grifo capace di uscire indenne dai campi di Firenze e Bergamo, superare di misura il Cagliari a Marassi e travolgere il Bologna in trasferta, per un colpo lontano dal pubblico amico che ancora mancava in stagione.

Due gol subiti in quattro gare - Ciò che risalta di più all’attenzione è il numero di reti incassate, sensibilmente diminuito per una retroguardia che era la peggiore del massimo campionato. Nelle ultime quattro uscite ufficiali la squadra di Davide Nicola ha incassato solamente due reti, contro il miglior attacco del campionato dell’Atalanta, e basta. Contro la Fiorentina, in casa contro il Cagliari e in quel di Bologna Perin non si è mai chinato a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Dato importante se si vuole concorrere ad un posto nella prossima Serie A, frutto di un’organizzazione difensiva maniacale da parte del mister rossoblu e ben applicata dalla squadra in campo.

Gli innesti dal mercato - Molto hanno fatto anche i nuovi innesti dal mercato con un pacchetto arretrato che appare rivoluzionato dal mese di gennaio. Il ritorno di Andrea Masiello ha regalato un elemento di esperienza e di qualità, capace di guadagnarsi il posto dal primo minuto già dalla gara del Gewiss Stadium e non mollarlo più. Stessa sorte per Adama Soumaoro. L'ex capitano del Lille è arrivato con diversi interrogativi vista la sua non conoscenza del campionato italiano ma l’impatto è stato a dir poco devastante. Oltre alla prestazione di sostanza contro il Cagliari, il difensore ha trovato il primo centro in Serie A contro il Bologna. Non adagiarsi sui buoni risultati ottenuti è però l'imperativo categorico da seguire. La strada è ancora lunga e ricca di insidie, Lazio e Milan i prossimi avversari, ma il Genoa deve ripartire dagli ultimi risultati positivi. Solo così si può guardare al futuro col giusto ottimismo.