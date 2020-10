Il giorno del derby: Calhanoglu all'altezza dei top player. Ma col futuro in bilico

Hakan Calhanoglu è diventato un 10 all'altezza dei top player e per questo sarà un giocatore col mirino puntato da parte dell'Inter. Passo dopo passo, partita dopo partita, ha trovato in Stefano Pioli il tecnico ideale per esprimere al meglio le sue qualità. L'attuale tecnico rossonero è già il quarto ad averlo schierato per più volte in campo. Per adesso inarrivabile Roger Schmidt a quota 112, Pioli è quarto a 37 ma col quale ha già segnato 14 gol con 12 assist, bottino che lo porta a essere di fatto per distacco l'allenatore con cui ha avuto il miglior rendimento. Dieci di fatto e pure in pagella, doti che lo hanno riportato a essere sotto i riflettori del mercato come ai tempi del Bayer Leverkusen. Il contratto peraltro è in scadenza nell'estate 2021 e la soluzione deve essere trovata a breve con il suo entourage. Il Milan deve mettere sul piatto un contratto da top player come sta dimostrando di essere sul campo per convincere Calha a restare, anche perché le big italiane ed europee iniziano a chiamare. Oggi il derby, poi dovrà gioco forza esser tempo di futuro. Perché la scadenza incombe.