Il Giudice Sportivo spiega: "Reclamo Napoli inammissibile, serve per le gare disputate"

3-0 a tavolino in favore della Juventus e -1 in classifica al Napoli. È questa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara del 4 ottobre, mai disputata per la mancata presentazione della società partenopea allo Stadium di Torino. Una sentenza contro la quale il Napoli aveva già proposto reclamo, giudicato però “inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate”. In ogni caso, evidenzia il Giudice Sportivo, risulta infondato per le motivazioni già esposte e che hanno portato il Napoli a sottostare alla sanzione prevista dalle NOIF della Figc.