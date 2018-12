© foto di Federico Gaetano

Quando Stefan de Vrij ha lasciato la Lazio i biancocelesti si sono ritrovati con una perdita importante a livello tecnico e carismatico. Luiz Felipe Ramos è stato indicato da molti come il possibile erede dell'olandese e oggi pomeriggio a Bologna a sfornato una delle sue migliori prove da quando è in Italia. L'ennesima scoperta di Igli Tare sta portando i suoi frutti: il ds lo andò a pescare niente meno che dalla quarta serie brasiliana. E facendo fede al paese d'origine il ragazzo è uno che dà del "tu" al pallone. Una breve esperienza a Salerno a farsi le ossa prima del grande salto in Serie A nella scorsa stagione. Conquistando pian piano la fiducia di Simone Inzaghi che da fine febbraio in poi non vi ha quasi più rinunciato. Prestazioni altalenanti ma dalle quali si è intravisto un gran potenziale. E la crescita continua quest'anno, anche se l'ultilizzo fin qui è stato centellinato. Alla vigilia della sfida contro il Bologna era in ballottaggio con Wallace: Inzaghi ha puntato su di lui ed è stato premiato dal suo primo gol in Serie A e da un assist. Le modalità le stesse: splendido colpo di testa su corner di Luis Alberto. Una partita che permette di consolidare la Lazio al quarto posto e con ogni probabilità di riproporlo con maggior frequenza dal primo minuto.