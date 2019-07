Il Telegraph conferma: niente Samp per Trezeguet, va all'Aston Villa

Dall'Inghilterra confermano le anticipazioni di TuttoMercatoWeb : non sarà la Sampdoria la prossima squadra di Mahmoud Hassan, meglio noto come Trezeguet. L'attaccante egiziano, di proprietà dei turchi del Kasimpasa, infatti - scrive anche il Telegraph - diventerà presto un nuovo giocatore dell'Aston Villa, appena tornata in Premier League dopo due anni trascorsi nella seconda serie inglese. L'operazione avrà un costo complessivo tra i 10 e i 15 milioni di euro.